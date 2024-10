Showdown al Ministero della Cultura: dimissioni di Francesco Spano e polemiche Politiche (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro Giuli, alimentano polemiche e divisioni nel governo Meloni Le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro Alessandro Giuli, segnano un nuovo capitolo nel turbolento panorama politico del governo Meloni. Questa vicenda arriva a seguito di polemiche e indiscrezioni che si sono intensificate dopo il controverso “Boccia-gate“. Spano, già braccio destro di Giuli al Maxxi, ha rinunciato all’incarico meno di dieci giorni dopo la sua nomina, dichiarando di essere stato vittima di “sgradevoli attacchi personali” che compromettevano la sua serenità necessaria per svolgere il ruolo. La Reazione di Giorgia Meloni La premier Giorgia Meloni ha preso le distanze dalla vicenda, dichiarando: “Non ho parlato con Giuli né quando lo ha nominato né quando si è dimesso Spano”. Puntomagazine.it - Showdown al Ministero della Cultura: dimissioni di Francesco Spano e polemiche Politiche Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledi, capo di gabinetto del ministro Giuli, alimentanoe divisioni nel governo Meloni Ledi, capo di gabinetto del ministro Alessandro Giuli, segnano un nuovo capitolo nel turbolento panorama politico del governo Meloni. Questa vicenda arriva a seguito die indiscrezioni che si sono intensificate dopo il controverso “Boccia-gate“., già braccio destro di Giuli al Maxxi, ha rinunciato all’incarico meno di dieci giorni dopo la sua nomina, dichiarando di essere stato vittima di “sgradevoli attacchi personali” che compromettevano la sua serenità necessaria per svolgere il ruolo. La Reazione di Giorgia Meloni La premier Giorgia Meloni ha preso le distanze dalla vicenda, dichiarando: “Non ho parlato con Giuli né quando lo ha nominato né quando si è dimesso”.

