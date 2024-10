Serie di rapine tra Empoli e Fucecchio. Uil: “Più sicurezza per clienti e lavoratori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTre rapine all’interno dei supermercati Coop di Empoli e Fucecchio per mano di una coppia di malviventi poi fuggiti in sella a uno scooter. Episodi che si sono verificati nell'ultima settimana durante l’orario di apertura dei negozi Firenzetoday.it - Serie di rapine tra Empoli e Fucecchio. Uil: “Più sicurezza per clienti e lavoratori” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTreall’interno dei supermercati Coop diper mano di una coppia di malviventi poi fuggiti in sella a uno scooter. Episodi che si sono verificati nell'ultima settimana durante l’orario di apertura dei negozi

