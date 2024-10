Scherma, gli Azzurri per la Coppa del Mondo di Spada: a Berna e Fujairah il debutto stagionale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Commissario tecnico della Spada azzurra Dario Chiadò ha diramato le convocazioni per i primi due appuntamenti della Coppa del Mondo 2024/2025 in programma dall’8 al 10 novembre a Berna per gli uomini e a Fujairah per le donne. Sia in Svizzera che negli Emirati Arabi si svolgeranno tanto le prove individuali quanto quelle a squadre e sarà l’occasione per vedere diversi giovani in rampa di lancio proprio all’alba del nuovo quadriennio olimpico. Berna sarà sede dell’esordio stagionale per gli spadisti. La gara individuale si dividerà tra venerdì 8, giornata di fase a gironi e turni preliminari, e sabato 9 quando andrà in scena il tabellone principale da 64 atleti. Sette gli Azzurri prescelti: sono Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Commissario tecnico dellaazzurra Dario Chiadò ha diramato le convocazioni per i primi due appuntamenti delladel2024/2025 in programma dall’8 al 10 novembre aper gli uomini e aper le donne. Sia in Svizzera che negli Emirati Arabi si svolgeranno tanto le prove individuali quanto quelle a squadre e sarà l’occasione per vedere diversi giovani in rampa di lancio proprio all’alba del nuovo quadriennio olimpico.sarà sede dell’esordioper gli spadisti. La gara individuale si dividerà tra venerdì 8, giornata di fase a gironi e turni preliminari, e sabato 9 quando andrà in scena il tabellone principale da 64 atleti. Sette gliprescelti: sono Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti.

