Salvini se qualche giudice vuol fare politica si candidi con Rc

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "I giudici hanno bloccato centinaia di espulsioni anche prima del decreto Albania. Se, ritiene che i confini non servano a niente, che l'Italia debba accogliere tutti e dare tutto a tutti, allora sialle elezioni con Rifondazione Comunista e prenda i voti degli italiani dicendo che i confini e le leggi non esistono". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteostamani a Cairo Montenotte, nel savonese, durante una iniziativa elettorale. "Però, ripeto, lo faccia candidandosi. I giudici la legge la devono applicare non interpretare - ha concluso -. Di giudici che la legge la interpretano a seconda della convenienzae partitica ce ne sono pochi ma ce ne sono"