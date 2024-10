Salento, orrore indicibile: la madre costringe la figlia ragazzina a fare sesso con l'amante 52enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una storia agghiacciante, dal Salento. Una donna, dopo aver conosciuto un uomo online su un sito per incontri, costringeva la figlia minorenne a fare sesso online con l'amico, un milanese di 52 anni. La madre e l'uomo avevano intrapreso una relazione extraconiugale virtuale. madre e amante sono stati condannati rispettivamente a 13 anni e 12 anni di carcere. Il processo con rito abbreviato si è svolto mercoledì mattina 23 ottobre. La 46enne salentina è stata condannata anche a pagare 20mila euro di multa, oltre ovviamente ad aver perso la potestà genitoriale. L'uomo, che ha partecipato all'udienza da remoto, ha voluto chiedere scusa all'adolescente e alla sua famiglia: anche a lui è stata inflitta una multa da 20mila euro. La vittima, oggi 17enne, avrà un risarcimento danni ancora da stabilire in separata sede. Liberoquotidiano.it - Salento, orrore indicibile: la madre costringe la figlia ragazzina a fare sesso con l'amante 52enne Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una storia agghiacciante, dal. Una donna, dopo aver conosciuto un uomo online su un sito per incontri,va laminorenne aonline con l'amico, un milanese di 52 anni. Lae l'uomo avevano intrapreso una relazione extraconiugale virtuale.sono stati condannati rispettivamente a 13 anni e 12 anni di carcere. Il processo con rito abbreviato si è svolto mercoledì mattina 23 ottobre. La 46enne salentina è stata condannata anche a pagare 20mila euro di multa, oltre ovviamente ad aver perso la potestà genitoriale. L'uomo, che ha partecipato all'udienza da remoto, ha voluto chiedere scusa all'adolescente e alla sua famiglia: anche a lui è stata inflitta una multa da 20mila euro. La vittima, oggi 17enne, avrà un risarcimento danni ancora da stabilire in separata sede.

