Roma ufficiale De Rossi | arriva la mossa a sorpresa

A poche settimane dall'esonero dalla panchina giallorossa, un annuncio agita casa Roma e riguarda Daniele De Rossi. Daniele De Rossi, ex centrocampista e tecnico della Roma, ha recentemente fatto una mossa significativa nella gestione della sua carriera post-calcistica. L'ex capitano giallorosso ha deciso di cambiare il suo agente, lasciando la World Soccer Agency (WSA), l'agenzia fondata da Alessandro Lucci. Questa decisione segna la fine di un capitolo importante per De Rossi, che aveva legato il suo nome a quello dell'agenzia in diversi momenti chiave della sua carriera. L'annuncio di Daniele De Rossi – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itLa WSA è stata al fianco di De Rossi anche nei momenti più delicati, come durante il suo addio al campo e l'inizio della sua avventura come tecnico.

