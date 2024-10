Roberto Mancini, rescisso il contratto da ct della Nazionale dell’Arabia Saudita (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio Saudita e l’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, hanno raggiunto un accordo congiunto che prevede la risoluzione del rapporto contrattuale, e il prossimo allenatore sarà annunciato nei prossimi giorni. Lo rende noto sui social l’emmitente di stato Saudita Al Ekhbariya. Fatali all’ex ct azzurro gli ultimi risultati deludenti nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali e gli episodi di nervosismo, che lo hanno portato anche a litigare con i tifosi locali. Mancini era stato ingaggiato ufficialmente dalla Federazione Saudita il 27 agosto del 2023, poche settimane dopo le clamorose dimissioni da ct della Nazionale italiana per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 e per divergenze con la Federazione italiana. Lapresse.it - Roberto Mancini, rescisso il contratto da ct della Nazionale dell’Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazioneFedercalcioe l’allenatore, hanno raggiunto un accordo congiunto che prevede la risoluzione del rapporto contrattuale, e il prossimo allenatore sarà annunciato nei prossimi giorni. Lo rende noto sui social l’emmitente di statoAl Ekhbariya. Fatali all’ex ct azzurro gli ultimi risultati deludenti nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali e gli episodi di nervosismo, che lo hanno portato anche a litigare con i tifosi locali.era stato ingaggiato ufficialmente dalla Federazioneil 27 agosto del 2023, poche settimane dopo le clamorose dimissioni da ctitaliana per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 e per divergenze con la Federazione italiana.

