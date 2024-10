Roberto Mancini non è più il ct dell’Arabia Saudita (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita è già finita. La Federcalcio di Riad ha infatti annunciato che l’ex ct dell’Italia non è più il commissario tecnico dei “Falchi”. La decisione era nell’aria e mancava solo l’accordo sulla buonuscita. Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita (Getty Images).Mancini aveva firmato un contratto da 24 milioni all’anno Mancini aveva firmato un faraonico contratto da 24 milioni a stagione per l’Arabia Saudita pochi giorni dopo le dimissioni dalla guida dell’Italia, arrivate nell’agosto del 2023. Al tecnico di Jesi era stato affidato un duplice obiettivo: guidare la nazionale Saudita ai Mondiali del 2026 e far crescere il movimento calcistico del Paese in vista dei Mondiali del 2032, che l’Arabia Saudita quasi certamente organizzerà. Lettera43.it - Roberto Mancini non è più il ct dell’Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’avventura disulla panchina della nazionaleè già finita. La Federcalcio di Riad ha infatti annunciato che l’ex ct dell’Italia non è più il commissario tecnico dei “Falchi”. La decisione era nell’aria e mancava solo l’accordo sulla buonuscita.sulla panchina(Getty Images).aveva firmato un contratto da 24 milioni all’annoaveva firmato un faraonico contratto da 24 milioni a stagione per l’Arabiapochi giorni dopo le dimissioni dalla guida dell’Italia, arrivate nell’agosto del 2023. Al tecnico di Jesi era stato affidato un duplice obiettivo: guidare la nazionaleai Mondiali del 2026 e far crescere il movimento calcistico del Paese in vista dei Mondiali del 2032, che l’Arabiaquasi certamente organizzerà.

