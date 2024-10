Rinvio Bologna-Milan, caso in Serie A: Theo e Reijnders saltano il Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) La partita Bologna-Milan è stata rinvinata: il Comune ha firmato l’ordinanza per rimandare il match a causa dei danni per l’alluvione Problemi di viabilità: è questa la motivazione che ha indotto il Comune di Bologna a disporre il Rinvio della partita tra la formazione di Vincenzo Italiano e il Milan. Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itIl match era in programma sabato pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara ma l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi ha fatto saltare la programmazione. Il problema, oltre alle previsioni meteo che portano nuova pioggia, sono i danni provocati dalle piogge cadute la scorsa settimana che hanno causato anche una vittima. Calciomercato.it - Rinvio Bologna-Milan, caso in Serie A: Theo e Reijnders saltano il Napoli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La partitaè stata rinvinata: il Comune ha firmato l’ordinanza per rimandare il match a causa dei danni per l’alluvione Problemi di viabilità: è questa la motivazione che ha indotto il Comune dia disporre ildella partita tra la formazione di Vincenzo Italiano e il. Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itIl match era in programma sabato pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara ma l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi ha fatto saltare la programmazione. Il problema, oltre alle previsioni meteo che portano nuova pioggia, sono i danni provocati dalle piogge cadute la scorsa settimana che hanno causato anche una vittima.

