Ragazza di 27 anni stuprata dal branco: l’orrore in un’ex discoteca (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo caso di violenza di gruppo sconvolge Torino. Una Ragazza di 27 anni, di origini peruviane, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata all’interno di una ex discoteca abbandonata, il Club 84, situata lungo corso Massimo D’Azeglio, nel parco del Valentino. La giovane, accompagnata dal padre, ha sporto denuncia il giorno successivo presso il commissariato di polizia San Paolo, raccontando gli orribili dettagli dell’aggressione. Il racconto della vittima Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’episodio è iniziato quando la Ragazza si trovava in via Nizza alla ricerca di un bancomat. È stata avvicinata da un giovane, descritto come un diciottenne con accento arabo, che si è offerto di aiutarla. Il ragazzo, con una mossa improvvisa, le ha strappato il cellulare dalle mani e si è dato alla fuga. Thesocialpost.it - Ragazza di 27 anni stuprata dal branco: l’orrore in un’ex discoteca Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo caso di violenza di gruppo sconvolge Torino. Unadi 27, di origini peruviane, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata all’interno di una exabbandonata, il Club 84, situata lungo corso Massimo D’Azeglio, nel parco del Valentino. La giovane, accompagnata dal padre, ha sporto denuncia il giorno successivo presso il commissariato di polizia San Paolo, raccontando gli orribili dettagli dell’aggressione. Il racconto della vittima Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’episodio è iniziato quando lasi trovava in via Nizza alla ricerca di un bancomat. È stata avvicinata da un giovane, descritto come un diciottenne con accento arabo, che si è offerto di aiutarla. Il ragazzo, con una mossa improvvisa, le ha strappato il cellulare dalle mani e si è dato alla fuga.

