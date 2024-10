Metropolitanmagazine.it - Raffaella Fico, chi sono tutti i suoi ex ricchi e miliardari: da Ronaldo a Piero Neri

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è molto concentrata sulla propria carriera e sulla vita di Pia che sta crescendo in fretta e di cui segue tutte le tappe. La showgirl, dunque, riuscirà a trovare un nuovo amore? Intanto leggiamo chistatigli exdiEcco chigli ex fidanzati die il calciatore Mario Balotellistati insieme ma la loro relazione è stata a dir poco travagliata. Tanto per cominciare, il 5 dicembre 2012 nasce la loro unica figlia, Pia, ma il padre esprime forti dubbi (mediatici) sul fatto che sia sua. La bimba è stata riconosciuta da Balotelli a 14 mesi dalla nascita, dopo aver effettuato il test del Dna. Chiaramente, i genitori si erano già lasciati (da poco) quando laaveva scoperto di essere in dolce attesa.