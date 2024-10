Quinta giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna ritrova la vittoria, colpo a Belgrado (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima gioia continentale della stagione per la Virtus che, nella Quinta giornata Basket Eurolega 2024/2025, passa a Belgrado seppur per un solo punto(70-69)cancellando la serie nera di quattro ko consecutivi. Quinta giornata Basket Eurolega 2024/2025: PARTIZAN Belgrado-Bologna 69-70 Partenza in sordina per le V nere che inseguono i serbi subito avanti di 7 punti con Jones per il 20-15 dei primi dieci minuti. Shengelia ed Hackett provano a scuotere i suoi nel secondo quarto, arrivando fino al pareggio sul 25-25. Brown e Marinkovic spingono nuovamente il Partizan verso la fine del primo tempo che si chiude sul 37-32 per i padroni di casa. Al rientro in campo, il Partizan prova a scappare via, sfiorando le dieci lunghezze di vantaggio. Gli emiliani non ci stanno e tornano sotto grazie ad uno strepitoso Clyburn per il 61-57 a seicento secondi dalla fine. Sport.periodicodaily.com - Quinta giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna ritrova la vittoria, colpo a Belgrado Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima gioia continentale della stagione per la Virtus che, nella/2025, passa aseppur per un solo punto(70-69)cancellando la serie nera di quattro ko consecutivi./2025: PARTIZAN69-70 Partenza in sordina per le V nere che inseguono i serbi subito avanti di 7 punti con Jones per il 20-15 dei primi dieci minuti. Shengelia ed Hackett provano a scuotere i suoi nel secondo quarto, arrivando fino al pareggio sul 25-25. Brown e Marinkovic spingono nuovamente il Partizan verso la fine del primo tempo che si chiude sul 37-32 per i padroni di casa. Al rientro in campo, il Partizan prova a scappare via, sfiorando le dieci lunghezze di vantaggio. Gli emiliani non ci stanno e tornano sotto grazie ad uno strepitoso Clyburn per il 61-57 a seicento secondi dalla fine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Serie A2 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - . Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. Bernardo Cantù 80-83 Lunedì 21 ottobre Ore 21:00 – Real Sebastiani Rieti – Valtur Brindisi 74-73 The post Basket, Serie A2 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata appeared first on SportFace. (Sportface.it)

EL WOMEN - Famila Schio vs Basket Landes, diretta streaming 20:00 - Pper l'ultima giornata di andata del gruppo A, il Beretta ospita Basket Landes mercoledì 23 ottobre, con palla a due alle 20 con diretta su RaiSport e RaiPlay. Schio vuole tornare a far bene davanti ... (pianetabasket.com)

Eurocup Basket, a Trento arriva la squadra israeliana: rafforzate le misure di sicurezza - L'Aquila Basket oggi (23 ottobre) sfida l'Hapoel Shlomo Tel Aviv. Presidio pro Palestina. Il Comitato per l’ordine pubblico: controlli mirati agli accessi al palazzetto, monitoraggio e presidi delle f ... (altoadige.it)

Napoli Basket, si valutano alternative a Milicic: la situazione (ESCLUSIVA) - Falsa partenza per il Napoli Basket, ci sono aggiornamenti sulla posizione di Igor Milicic: in esclusiva le ultime sulla panchina azzurra Ore roventi per il Napoli Basket, in preda a un momento di est ... (informazione.it)