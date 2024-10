Quale fu la data esatta della distruzione di Pompei? Ecco cosa dicono gli esperti (Di giovedì 24 ottobre 2024) La distruzione di Pompei è stata, senza alcun dubbio, uno degli eventi più drammatici dell’antichità. Ma quando è avvenuta effettivamente? La questione è stata riaperta intorno al 2018 arrivando ad una conclusione diversa da quella conosciuta fino a quel momento. In passato, infatti, gli storici avevano datato l’eruzione del Vesuvio, dopo otto secoli d’inattiva, intorno al 24 agosto del 79 d.C. Nuove scoperte, però, hanno spostato decisamente la data del calendario verso il 24 ottobre, ossia nel pieno dell’autunno. Ma quali sono gli elementi incontrovertibili che hanno portato a questa conclusione? Essenziali sono stati i ritrovati di giare contenenti degli alimenti. Tra questi la frutta autunnale come i fichi settembrini e melograni. Anche la presenza del vino nuovo ha acceso dei dubbi, facendo presupporre un’avvenuta vendemmia al momento dell’eruzione. Cultweb.it - Quale fu la data esatta della distruzione di Pompei? Ecco cosa dicono gli esperti Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiè stata, senza alcun dubbio, uno degli eventi più drammatici dell’antichità. Ma quando è avvenuta effettivamente? La questione è stata riaperta intorno al 2018 arrivando ad una conclusione diversa da quella conosciuta fino a quel momento. In passato, infatti, gli storici avevanoto l’eruzione del Vesuvio, dopo otto secoli d’inattiva, intorno al 24 agosto del 79 d.C. Nuove scoperte, però, hanno spostato decisamente ladel calendario verso il 24 ottobre, ossia nel pieno dell’autunno. Ma quali sono gli elementi incontrovertibili che hanno portato a questa conclusione? Essenziali sono stati i ritrovati di giare contenenti degli alimenti. Tra questi la frutta autunnale come i fichi settembrini e melograni. Anche la presenza del vino nuovo ha acceso dei dubbi, facendo presupporre un’avvenuta vendemmia al momento dell’eruzione.

