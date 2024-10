Preso il predone seriale di orologi: bottino da 260mila euro con due colpi in centro a Milano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – I colpi nel parcheggio a due passi da piazza della Scala. I turisti seguiti nei sotterranei dell’autosilo e depredati degli orologi di lusso. Poi la fuga all’estero, il rientro in Italia dalla frontiera di Ventimiglia e l’arresto in Toscana. Un diciottenne egiziano, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile con l’accusa di essere un predone seriale di cronografi: nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minorenni di Milano, vengono contestati due colpi per un bottino complessivo di circa 260mila euro. Ilgiorno.it - Preso il predone seriale di orologi: bottino da 260mila euro con due colpi in centro a Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Inel parcheggio a due passi da piazza della Scala. I turisti seguiti nei sotterranei dell’autosilo e depredati deglidi lusso. Poi la fuga all’estero, il rientro in Italia dalla frontiera di Ventimiglia e l’arresto in Toscana. Un diciottenne egiziano, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile con l’accusa di essere undi cronografi: nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minorenni di, vengono contestati dueper uncomplessivo di circa

