Potature di alberi Si inizia da San Prospero e Taverne d’Arbia

Inizieranno lunedì 28 ottobre le Potature delle alberature nel Comune di Siena. A seguito di una ricognizione compiuta sul territorio e sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da un agronomo incaricato, sono state individuate le aree dalle quali partiranno le operazioni: seguendo un calendario preciso, gli interventi prenderanno avvio contemporaneamente da Taverne d'Arbia e da San Prospero. La squadra comunale e le ditte in appalto saranno impegnate per tutto l'autunno nelle Potature degli alberi in varie zone della città.

