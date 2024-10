"Più valore al patrimonio artistico. Impegno per far crescere il Paese" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Crediamo nel forte legame tra capitale culturale e capitale economico. La crescita dell’uno è strettamente connessa alla crescita dell’altro" le parole diGiampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer. spiegano bene la visione che la banca ha portato avanti in tutti questi anni. E infatti, l’inaugurazione della rassegna Da Arturo Martini ad Andy Warhol rappresenta solo un tassello di un più ampio piano strategico che punta alla promozione dell’arte e della cultura in tutti i territori di insediamento del gruppo. Questa valorizzazione del patrimonio artistico corporate si è già concretizzata attraverso l’apertura della Galleria digitale e l’esposizione di sculture - open air e permanente - nel parco del Green Life, sede direzionale della banca a Parma. Quotidiano.net - "Più valore al patrimonio artistico. Impegno per far crescere il Paese" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Crediamo nel forte legame tra capitale culturale e capitale economico. La crescita dell’uno è strettamente connessa alla crescita dell’altro" le parole diGiampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer. spiegano bene la visione che la banca ha portato avanti in tutti questi anni. E infatti, l’inaugurazione della rassegna Da Arturo Martini ad Andy Warhol rappresenta solo un tassello di un più ampio piano strategico che punta alla promozione dell’arte e della cultura in tutti i territori di insediamento del gruppo. Questa valorizzazione delcorporate si è già concretizzata attraverso l’apertura della Galleria digitale e l’esposizione di sculture - open air e permanente - nel parco del Green Life, sede direzionale della banca a Parma.

