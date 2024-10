Pattinaggio: Pista Lunga. Azzurri in Germania, c'è Arianna Fontana (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'azzurra dello short track si cimenterà in questa nuova avventura a Inzell ROMA - Ultimo mese di lavoro per la Nazionale italiana di Pista Lunga che il prossimo 22 novembre, sul ghiaccio giapponese di Nagano, aprirà la stagione di Coppa del Mondo con il primo appuntamento del circuito internazional Ilgiornaleditalia.it - Pattinaggio: Pista Lunga. Azzurri in Germania, c'è Arianna Fontana Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'azzurra dello short track si cimenterà in questa nuova avventura a Inzell ROMA - Ultimo mese di lavoro per la Nazionale italiana diche il prossimo 22 novembre, sul ghiaccio giapponese di Nagano, aprirà la stagione di Coppa del Mondo con il primo appuntamento del circuito internazional

Pattinaggio pista lunga - azzurri in raduno in Germania : c’è anche Arianna Fontana - Aggregati alla squadra Nazionale anche Alice Marletti, Manuel De Carli e Manuel Ghiotto. La campionessa italiana continua, quindi, la sua nuova esperienza nella pista lunga verso il prossimo 22 novembre, quando sul ghiaccio giapponese di Nagano si aprirà la stagione di Coppa del Mondo con il primo appuntamento del circuito internazionale. (Sportface.it)

Pista Lunga - l’Italia in raduno ad Inzell a un mese dal debutto in Coppa del Mondo - S. Foto ISU ilfaroonline. Aggregati alla squadra Nazionale anche Alice Marletti (C. . Pinè), Manuel De Carli (C. it è su GOOGLE NEWS. P. In questo prossimo week end, intanto, gli Azzurri affronteranno una tre giorni intensa di competizioni nella International Invitation Race. Questi gli atleti presenti a Inzell: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), , Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C. (Ilfaroonline.it)

