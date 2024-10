Panorama.it - Patente e tessera sanitaria sullo smartphone, ecco come ottenerle

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di guida,e Carta europea della disabilità. Sono i primi tre documenti che si possono avereprimo passo del portafoglio digitale italiano. L’IT-Wallet, termine tecnico che indica la versione immateriale dei documenti, rientra nell’azione normativa europea per l’adozione di un’identità digitale unica per tutti i cittadini dell’UE entro il 2026. I primi tre documenti,i successivi che arriveranno più avanti, possono essere utilizzati in alternativa al corrispettivo fisico: lapuò essere mostrata durante un controllo eseguito dalle forze dell’ordine (solo in Italia) e in seguito per accedere in luoghi che richiedono un documento di riconoscimento, mentre con lasi possono prenotare visite tramite il Servizio sanitario nazionale e in futuro scaricare medicinali in farmacia.