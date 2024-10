Inter-news.it - Nota tattica di Young Boys-Inter: Dumfries in versione Olanda

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Denzel. RITORNO IN CAMPO –è stato un oggetto misterioso in questo inizio di stagione dell’. L’olandese ha giocato poco perché Inzaghi gli ha preferito di fatto Darmian come titolare, ma anche quando è andato in campo non è mai riuscito a mettere in mostra la migliordi sé. Che invece è stata riservata alla nazionale olandese. Ma inl’esterno si è finalmente risvegliato. Confermando i buoni segnali visti negli ultimi minuti di Roma-, l’analisi della prestazione CORSA E PRESENZA –è partito da titolare sulla destra nel suo ruolo di esterno. E da qui è tornato ad arare la fascia.