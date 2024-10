"Non c'è nulla da celebrare": El Alamein, le parole pesanti di Scurati sono un caso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio Scurati torna in tv. Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, l'autore di M. presenta la sua ultima fatica letteraria a Piazza Pulita, nello studio di Corrado Formigli. Dopo aver parlato di Benito Mussolini e del Fascismo, Scurati affronta l'argomento delle celebrazioni per gli 82 anni della battaglia di El-Alamein: "Non c'è nulla da celebrare", afferma andando contro le iniziative del Ministero della Difesa parole pesanti di cui, forse, lo stesso Scurati si rende subito conto. Infatti pochi istanti dopo corregge il tiro e afferma: "In quella battaglia combatterono in tanti, tanti italiani sono morti lì in Africa e dunque se mi dite di commemorare allora dico che è giusto commemorare questa tragedia, ma non mi trovo d'accordo nel celebrarla". Una mezza sterzata che salva almeno la memoria dei nostri caduti. Liberoquotidiano.it - "Non c'è nulla da celebrare": El Alamein, le parole pesanti di Scurati sono un caso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antoniotorna in tv. Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, l'autore di M. presenta la sua ultima fatica letteraria a Piazza Pulita, nello studio di Corrado Formigli. Dopo aver parlato di Benito Mussolini e del Fascismo,affronta l'argomento delle celebrazioni per gli 82 anni della battaglia di El-: "Non c'èda", afferma andando contro le iniziative del Ministero della Difesadi cui, forse, lo stessosi rende subito conto. Infatti pochi istanti dopo corregge il tiro e afferma: "In quella battaglia combatterono in tanti, tanti italianimorti lì in Africa e dunque se mi dite di commemorare allora dico che è giusto commemorare questa tragedia, ma non mi trovo d'accordo nel celebrarla". Una mezza sterzata che salva almeno la memoria dei nostri caduti.

