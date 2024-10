Nasce in città il "Novara calcio a 5" (Di giovedì 24 ottobre 2024) É nata a settembre in città una nuova squadra di calcio a 5 grazie a un gruppo di appassionati di calcio con l'idea di favorire l'attività sportiva cittadina.L'obiettivo del "Novara calcio a 5" è quello di diventare una società sportiva che possa essere in futuro il punto di riferimento per Europa.today.it - Nasce in città il "Novara calcio a 5" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) É nata a settembre inuna nuova squadra dia 5 grazie a un gruppo di appassionati dicon l'idea di favorire l'attività sportiva cittadina.L'obiettivo del "a 5" è quello di diventare una società sportiva che possa essere in futuro il punto di riferimento per

Ex area Ghigi - a novembre arrivano le ruspe : un anno di lavori per donare alla città sette campi da calcio - Per quanto riguarda il nuovo centro sportivo è in arrivo il progetto esecutivo, mentre per lo stadio il tema restyling è prossimo ad approdare. Ex area Ghigi e nuovo stadio, gli step di entrambi i progetti avanzano. . Con l’obiettivo di incrementare e migliorare l’impiantistica sportiva della città. (Riminitoday.it)

Michael Liguori - il bomber stupratore in campo. L'assessora Cristina Piva all'attacco : «Vergogna per il calcio e la città. Che esempio diamo?» - PADOVA - «Tutto torna», con i simboli di un sole e di due mani in preghiera. Michael Liguori, attaccante del Padova condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale, ieri ha... (Ilgazzettino.it)