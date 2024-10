Ilrestodelcarlino.it - Moglie e marito investiti nella notte, Nardina Cicconi morta sul colpo: “Ci ha dedicato la sua vita”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tolentino, 24 ottobre 2024 – Tragedia martedì, intorno alle 21.30, a Tolentino, in via Achille Corona, sulla strada tra la rotatoria di via Nazionale e il distributore del metano di contrada Ributino. La 76ennee il80enne Domenico Ramo stavano facendo una passeggiata serale quando sono statida una Seat Leon grigia condotta da un 30enne maceratese. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’ingresso in superstrada, svincolo Tolentino Est, prima del ponte, sulla destra. Diverse e immediate le richieste di soccorso. Purtroppo la donna èquasi subito dopo l’impatto, mentre ilè stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Secondo le ricostruzioni, l’auto li hada dietro; il conducente non li avrebbe visti, probabilmente per il buio. La coppia viaggiavastessa direzione di marcia del mezzo.