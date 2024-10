Minaccia le ex su WhatsApp e la spia sotto casa, arrestato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maltrattata e tempestata di messaggi dall'ex compagno. Una donna, vittima di un 35enne. Teatro degli atti persecutori la città di Cerveteri, in provincia di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia dopo l’ennesimo Romatoday.it - Minaccia le ex su WhatsApp e la spia sotto casa, arrestato Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maltrattata e tempestata di messaggi dall'ex compagno. Una donna, vittima di un 35enne. Teatro degli atti persecutori la città di Cerveteri, in provincia di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è statodai carabinieri della compagnia di Civitavecchia dopo l’ennesimo

