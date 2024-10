Milan, senti Crespo: “Leao mi sembra confuso”. Poi bacchetta Fonseca (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hernán Crespo, ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di Rafael Leao. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul portoghese Pianetamilan.it - Milan, senti Crespo: “Leao mi sembra confuso”. Poi bacchetta Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hernán, ex attaccante del, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di Rafael. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul portoghese

Milan - Hernan Crespo : Leao? Deve maturare - se resta così non serve a niente! L’attacco - it (@dailymilan. E badate che non lo ha fatto con il Milan, ma nemmeno con la nazionale”. Di Leao, prima che scenda in campo, possiamo dire che c’è e ci sarà sempre? Hernan Crespo contro Rafael Leao: così non serve a niente! Le parole View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

