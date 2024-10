Migranti in Albania, minacce di morte alla giudice Silvia Albano del tribunale di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giudice Silvia Albano - uno dei sei giudici del tribunale di Roma che si è pronunciato sul trattenimento dei Migranti in Albania - è stata minacciata di morte e ha presentato una denuncia alla Procura di Roma . Albano è la presidente di Magistratura democratica . «La campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistrati Romani e in particolare contro Silvia Albano ha contribuito Feedpress.me - Migranti in Albania, minacce di morte alla giudice Silvia Albano del tribunale di Roma Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) La- uno dei sei giudici deldiche si è pronunciato sul trattenimento deiin- è stata minacciata die ha presentato una denunciaProcura diè la presidente di Magistratura democratica . «La campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistratini e in particolare controha contribuito

