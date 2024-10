Marini fa i conti col passato: "Con Forlì sarà tosta fino in fondo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il rosso fuoco del derby di domenica è lo stesso di Pierpaolo Marini. Uno che, oltre a infilare canestri importanti, vive la partita con trasporto e spirito guerriero. "sarà una partita combattuta, questo è quello che penso – dice l’ex Trapani –. L’intensità sarà alta e nessuna delle due vorrà perdere. Credo che saranno gli episodi a deciderla". Un derby con gli stranieri paradossalmente in momentanea difficoltà, da una parte e dall’altra. RivieraBanca ha Robinson ancora alle prese col pieno recupero e il riassorbimento dell’edema osseo, mentre Johnson arriva da una delle gare più grigie di questo spicchio di carriera a Rimini. L’Unieuro ha Harper e Dawson entrambi sotto la doppia cifra e in grave difficoltà. Domenica dovrebbero esserci tutti, anche il rientrante Dawson. Sport.quotidiano.net - Marini fa i conti col passato: "Con Forlì sarà tosta fino in fondo" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il rosso fuoco del derby di domenica è lo stesso di Pierpaolo. Uno che, oltre a infilare canestri importanti, vive la partita con trasporto e spirito guerriero. "una partita combattuta, questo è quello che penso – dice l’ex Trapani –. L’intensitàalta e nessuna delle due vorrà perdere. Credo che saranno gli episodi a deciderla". Un derby con gli stranieri paradossalmente in momentanea difficoltà, da una parte e dall’altra. RivieraBanca ha Robinson ancora alle prese col pieno recupero e il riassorbimento dell’edema osseo, mentre Johnson arriva da una delle gare più grigie di questo spicchio di carriera a Rimini. L’Unieuro ha Harper e Dawson entrambi sotto la doppia cifra e in grave difficoltà. Domenica dovrebbero esserci tutti, anche il rientrante Dawson.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel derby con Forlì sarà “Red Passion”: Rbr e NTS Informatica colorano il PalaFlaminio - Si è svolta nella mattinata di mercoledì (23 ottobre) la conferenza stampa che ha svelato Red Passion, l’evento organizzato dalla Rivierabanca Basket Rimini in collaborazione con NTS Informatica, volt ... (riminitoday.it)

Nautica da diporto, operativo fondo rottamazione motori marini - E' operativo il fondo per la rottamazione dei motori marini e per l'acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto. Ad annunciarlo Confindustria Nautica. (ANSA) ... (ansa.it)

Diavoli Rosa frenati dall’emozione al debutto, Mantova non fa sconti e chiude in tre set - Domenica 27 ottobre alle ore 18 i Diavoli Rosa faranno il loro esordio in casa, tra le mura del Paolo VI di Brugherio contro Negrini Acqui Terme. (mbnews.it)