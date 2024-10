Maltempo, venerdì di pioggia e temporali: estesa l'allerta meteo arancione (Di giovedì 24 ottobre 2024) estesa anche alla giornata di venerdì 25 ottobre, dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, l'allerta meteo in Toscana. L'avviso per rischio idrogeologico sarà di codice arancione per le zone occidentali e meridionali, dunque anche per Pisa e provincia, giallo invece per il resto Pisatoday.it - Maltempo, venerdì di pioggia e temporali: estesa l'allerta meteo arancione Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)anche alla giornata di25 ottobre, dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, l'in Toscana. L'avviso per rischio idrogeologico sarà di codiceper le zone occidentali e meridionali, dunque anche per Pisa e provincia, giallo invece per il resto

Maltempo in Liguria - allerta arancione estesa fino a venerdì : a Genova preoccupa la piena del torrente Sori - la cascata d’acqua dal ponte – Il video - La chiusura temporanea in entrata e in uscita, a causa di allagamenti, ha portato a rallentamenti e code tra Genova Nervi e Recco, così come tra Genova Est e Rapallo. Scuole chiuse alla Spezia Il prolungamento dello stato di allerta meteo arancione ha portato la provincia della Spezia a decretare l’estensione della sospensione delle lezioni in presenza per tutte le scuole superiori. (Open.online)