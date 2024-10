Lotta al caporalato, Cgil: "Passi in avanti nel tavolo convocato in prefettura" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera congiunta a firma di Gabrio Toraldo, segretario generale della Flai Cgil Brindisi e Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil Brindisi, indirizzata a prefetto, Procura, presidenza della Regione Puglia, presidente Provincia di Brindisi e sindaco di Brindisireport.it - Lotta al caporalato, Cgil: "Passi in avanti nel tavolo convocato in prefettura" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera congiunta a firma di Gabrio Toraldo, segretario generale della FlaiBrindisi e Massimo Di Cesare, segretario generale dellaBrindisi, indirizzata a prefetto, Procura, presidenza della Regione Puglia, presidente Provincia di Brindisi e sindaco di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poggibonsi - addio a Oriano Cappelli. Era stato segretario regionale Cgil - Solide radici in Valdarbia - era nato nel 1942 a Buonconvento - ma poggibonsese da sempre, fino dalle origini del suo impegno da militante del Pci, Cappelli è ricordato dalla sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni come figura stimata e profondamente legata al territorio: "Un riferimento per i lavoratori e le lavoratrici in un lungo e intenso cammino che lo ha visto sempre prioritariamente attento al tema del lavoro. (Lanazione.it)

Fu segretario generale della Cgil e consigliere regionale : la Toscana piange Oriano Cappelli - Tutto lo Spi Toscana è vicino con affetto al figlio Franco. I funerali laici si terrannoi lunedì 21 ottobre alle 11 al cimitero di Poggibonsi. “Confrontarsi con lui – aggiunge Bezzini – significava arricchirsi ogni volta. “Oriano Cappelli era un uomo dall’intelligenza raffinata, capace di esprimere visioni lungimiranti. (Corrieretoscano.it)

Cgil - Macchia lascia il ruolo di segretario generale : "Il mio mandato era in scadenza" - BRINDISI – “Il 16 dicembre prossimo, dopo 8 anni, sarebbe scaduto il mio mandato come segretario generale della Cgil. E per questo ho colto l’opportunità che mi è stata presentata di dirigere Alpaa Puglia, l'Associazione sindacale di rappresentanza dei lavoratori produttori agroalimentari e... (Brindisireport.it)