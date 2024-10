LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 4-14, Eurolega basket in DIRETTA: parte male l’EA7 a tutti i livelli (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 BOLMARO! Rubata e schiacciata, potrebbe essere la scossa giusta. Timeout immediato Efes con meno di 4? nel quarto. 7-16 Tripla di Brooks che prova a sbloccare l’Olimpia. 4-16 Thompson per il backdoor comodo di Osmani, Milano se lo perde del tutto. 4-14 Osmani segna il +10 in appoggio facile. 4-12 Bryant-Poirier e arriva la schiacciata. 4-10 Dai quattro metri Mirotic senza ritmo, ma il pallone rimbalza spesso sul ferro e poi entra. 2-10 Bryant a segno da tre, e dopo nemmeno tre minuti c’è timeout da parte di Messina. Per l’Olimpia tanti tiri di costruzione diversamente bella. 2-7 Dalla media Nwora, dopo due minuti è +5 Efes. 2-5 Thompsno segna con un aiuto più che grande del ferro. 2-3 Tripla dall’angolo di Osmani. 2-0 Subito a segno Mirotic vicino a canestro. Primo possesso Milano. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 4-14, Eurolega basket in DIRETTA: parte male l’EA7 a tutti i livelli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-16 BOLMARO! Rubata e schiacciata, potrebbe essere la scossa giusta. Timeout immediatocon meno di 4? nel quarto. 7-16 Tripla di Brooks che prova a sbloccare l’. 4-16 Thompson per il backdoor comodo di Osmani,se lo perde del tutto. 4-14 Osmani segna il +10 in appoggio facile. 4-12 Bryant-Poirier e arriva la schiacciata. 4-10 Dai quattro metri Mirotic senza ritmo, ma il pallone rimbalza spesso sul ferro e poi entra. 2-10 Bryant a segno da tre, e dopo nemmeno tre minuti c’è timeout dadi Messina. Per l’tanti tiri di costruzione diversamente bella. 2-7 Dalla media Nwora, dopo due minuti è +5. 2-5 Thompsno segna con un aiuto più che grande del ferro. 2-3 Tripla dall’angolo di Osmani. 2-0 Subito a segno Mirotic vicino a canestro. Primo possesso

