L’indiscrezione Fra gossip e fantamercato c’è chi sogna Totti in riva al lago

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da un paio di giorni la “suggestione“ rimbalza da una sponda all’altra del. Perché di suggestione si tratta, quel “pissi-pissi“ da macchinetta del caffè che si intreccia coltale da farre qualsiasi tifoso. Ma al Bar Bocciofila Galetti di Alzate Brianza, dove ha sede il Roma Club di Como, qualcuno ci crede davvero. Non si azzarda a dirlo ad alta voce, ma l’idea di poter vedere Francescocome “special guest“ sul campo del Sinigaglia a 48 anni è così eccitante che è pure bello solo ipotizzarlo. Nessuno vuole illudersi, per carità, ma da quando la ricchissima famiglia Hartono è diventata proprietaria del club si sono viste cose che solo cinque anni fa neppure erano ipotizzabili in questo scorcio della Lombardia.