Lanazione.it - L’azienda di legname finita in fumo. La prima ipotesi è il cortocircuito. Danni per 4 milioni dopo il sesto rogo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’esito delle indagini tuttora in corso – e condotte dai vigili del fuoco - dovrà confermare o meno questa: a causare il grosso incendio che nella notte fra lunedì e martedì ha distrutto il deposito della Donati Legnami di Sansepolcro, nella zona industriale di Santafiora, non sarebbe stata una circostanza dolosa, che per qualcuno era una spiegazione persino scontata. Non vi è al momento alcuna certezza, proprio perché l’attività investigativa non si è conclusa, ma pare che gli indizi messi insieme siano in grado di fornire una ricostruzione dell’accaduto ritenuta attendibile.