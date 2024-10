Lettera43.it - Kamala Harris, arriva l’endorsement di 82 premi Nobel

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo (tra gli altri) Taylor Swift, Eminem e Sarah Jessica Parker, anche 82americani per la fisica, la chimica, la medicina e l’economia hanno dato il loro endorsement a, firmando una lettera in appoggio all’elezione della candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. «Siamo davanti al voto con le più grandi conseguenze sul futuro della scienza e degli Usa», hanno avvertito nella lettera aperta ripresa dal New York Times.(Ansa).Trump, avvertono i, «impedirebbe la risposta al cambiamenti climatico» I firmatari hanno lodatoper aver capito come «gli enormi aumenti negli standard e nella durata della vita negli ultimi due secoli sono dovuti in larga misura ai progressi nella scienza e nella tecnologia».