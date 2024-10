Investimento mortale a Formia: donna trovata senza vita durante i rilievi di un incidente stradale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Formia, in provincia di Latina, un tragico evento ha scosso la comunità locale: una donna di sessantatre anni è stata trovata priva di vita durante i rilievi per un incidente stradale avvenuto il 23 ottobre 2024. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, la vittima sarebbe stata investita prima di un secondo scontro tra veicoli. Un uomo di quarantadue anni è stato denunciato con accuse gravi, tra cui omicidio stradale e omissione di soccorso. La scoperta del corpo e l’intervento dei Carabinieri Il ritrovamento del corpo della donna è avvenuto nella mattinata di mercoledì, quando i Carabinieri sono intervenuti lungo la strada statale 7, precisamente al chilometro 1+400, in seguito a una segnalazione riguardante un incidente tra due automobili. L’attenzione dei militari è stata immediatamente attirata dalla presenza del corpo senza vita di una donna. Gaeta.it - Investimento mortale a Formia: donna trovata senza vita durante i rilievi di un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, in provincia di Latina, un tragico evento ha scosso la comunità locale: unadi sessantatre anni è statapriva diper unavvenuto il 23 ottobre 2024. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, la vittima sarebbe stata investita prima di un secondo scontro tra veicoli. Un uomo di quarantadue anni è stato denunciato con accuse gravi, tra cui omicidioe omissione di soccorso. La scoperta del corpo e l’intervento dei Carabinieri Il ritrovamento del corpo dellaè avvenuto nella mattinata di mercoledì, quando i Carabinieri sono intervenuti lungo la strada statale 7, precisamente al chilometro 1+400, in seguito a una segnalazione riguardante untra due automobili. L’attenzione dei militari è stata immediatamente attirata dalla predel corpodi una

