Intesa Sanpaolo Build Your Future alla Festa del Cinema di Roma

Roma (ITALPRESS) – Scoprire l'impatto delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza Artificiale nel Cinema, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. E' il focus dell'edizione speciale di Build Your Future, il programma di eventi di Education di Intesa Sanpaolo, ideati della struttura Education Ecosystem and Global Value Programs, di cui è responsabile Elisa Zambito Marsala, con l'obiettivo di ispirare i giovani sui trend trasformativi della società e di approfondire la conoscenza delle competenze chiave del futuro, per la propria formazione professionale e personale, per promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione.

IA e cinema - Intesa Sanpaolo ispira I giovani con Build Your Future - f07/sat/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . È il focus dell’edizione speciale di Build Your Future, il programma di eventi di Education di Intesa Sanpaolo, di cui è responsabile Elisa Zambìto Marsala, e che ha fatto tappa alla Festa del Cinema di Roma. ROMA (ITALPRESS) – Scoprire l’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel cinema, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. (Unlimitednews.it)

Festa del cinema di Roma - Lino Banfi : "Quell'intesa con Risi per il commissario Lo Gatto"
Senza che ci parlassimo ci capimmo subito. Venivo da tanti altri film ma avere Dino Risi, il re della commedia e sapere che lui mi aveva scelto per me era una soddisfazione incredibile. Tra i tanti aneddoti e ricordi del grande attore pugliese Banfi ha voluto sottolineare l'incontro con Dino Risi: "Il commissario Lo Gatto sarebbe contento.

Intesa Sanpaolo alla Festa del Cinema di Roma - Un impegno concreto per l’industria cinematografica italiana, risorsa economica di rilievo per il Paese ed alla quale il primo Gruppo bancario italiano ha erogato oltre 2,9 miliardi di euro dall’avvio delle attività – tramite finanziamenti diretti, credito d’imposta IVA e smobilizzo Tax Credit – a cui ha recentemente aggiunto la disponibilità di ulteriori 5 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare le produzioni audiovisive nel solco del supporto di 410 miliardi complessivi a favore della realizzazione degli obiettivi del PNRR, tra cui Cultura 4. (Romadailynews.it)