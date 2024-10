Infermiera contro una donna che non riconosce la figlia e viene deferita: «Una mamma senza cuore» (Di giovedì 24 ottobre 2024) All’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari, è scoppiato il caso di un’Infermiera che ha criticato pubblicamente la scelta di una donna di non riconoscere la figlia appena nata. La donna ha pubblicato un post sui social, poi rimosso, in cui ha definito la giovane una madre «senza cuore». Poi, nello stesso messaggio, ha lanciato un appello per beni di prima necessità e vestiti per la bambina. La professionista è finita sotto la lente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari, come ha raccontato Repubblica. E il presidente Saverio Andreula ha spiegato: «È stata deferita». L’Ordine: «Valuteremo il suo comportamento» Andreula ha proseguito: «L’Ordine sta attualmente valutando il comportamento dell’Infermiera, che rientra in un ambito deontologico, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei principi che regolano la nostra professione. Lettera43.it - Infermiera contro una donna che non riconosce la figlia e viene deferita: «Una mamma senza cuore» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) All’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari, è scoppiato il caso di un’che ha criticato pubblicamente la scelta di unadi nonre laappena nata. Laha pubblicato un post sui social, poi rimosso, in cui ha definito la giovane una madre «». Poi, nello stesso messaggio, ha lanciato un appello per beni di prima necessità e vestiti per la bambina. La professionista è finita sotto la lente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari, come ha raccontato Repubblica. E il presidente Saverio Andreula ha spiegato: «È stata». L’Ordine: «Valuteremo il suo comportamento» Andreula ha proseguito: «L’Ordine sta attualmente valutando il comportamento dell’, che rientra in un ambito deontologico, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei principi che regolano la nostra professione.

“Mamma senza cuore” : procedimento sull’infermiera che ha chiamato così sui social una donna che non ha riconosciuto la figlia - Un’infermiera dell’ospedale Perinei di Altamura è al centro di una bufera. “Episodi come questo – ha continuato Andreula – seppur rari, ci spingono a riflettere sul nostro ruolo e sull’importanza del rispetto delle regole etiche che guidano la nostra professione”. . Nel messaggio, l’infermiera aveva definito la donna “mamma senza cuore”. (Thesocialpost.it)

