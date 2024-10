Ilfattoquotidiano.it - In manovra mini stretta contro l’evasione dei tassisti e sulle spese di trasferta. Più facile per il fisco pignorare gli stipendi degli statali

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c’è molto, in, per potenziare la lotta alfiscale. Il governo, che nel Piano strutturale di bilancio ha ammesso come nel 2023 il contrasto al nero abbia subito una “battuta d’arresto”, si accontenta di ritoccare disposizioni già in vigore come l’obbligo per gli esercenti di trasmettere ogni giorno alle Entrate i dati sui pagamenti elettronici ricevuti. Con effetto, peraltro, solo dal 2026. La novità più rilevante e simbolica, che scatta già a partire dal prossimo anno, si potrebbe battezzare “norma Red Sox”, il tassista bolognese che smaschera i colleghi allergici al pos. Per ridurreche ruota intorno alledi alloggio, trasporto e ristorazione, il pagamento con mezzi tracciabili diventerà obbligatorio per poter dedurre il costo in dichiarazione dei redditi.