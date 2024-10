Imprese, Morelli: “Grazie a decontribuzione diamo ad aziende e lavoratori sostanziale aiuto” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Grazie alla decontribuzione già prevista nella scorsa legge finanziaria e oggi aumentata ancora di più, permettiamo a tutte le aziende e ai nostri lavoratori di avere un sostanziale aiuto. Questo qualifica innanzitutto il mercato del lavoro e semplifica la vita a milioni di nostri concittadini". E’ quanto affermato da Alessandro Morelli, sottosegretario di L'articolo Imprese, Morelli: “Grazie a decontribuzione diamo ad aziende e lavoratori sostanziale aiuto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "allagià prevista nella scorsa legge finanziaria e oggi aumentata ancora di più, permettiamo a tutte lee ai nostridi avere un. Questo qualifica innanzitutto il mercato del lavoro e semplifica la vita a milioni di nostri concittadini". E’ quanto affermato da Alessandro, sottosegretario di L'articolo: “ad” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

