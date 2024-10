Gamberorosso.it - I Castelli Romani sono stati nominati Città del vino 2025

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) I dieci comuni deidiventano ufficialmenteItaliana del. L'annuncio è stato fatto dall'Associazione nazionale che ha individuato il Comune di Marino come capofila e quello di Nemi come coordinatore. Si tratta di uno dei territori storici delitaliano, a due passi da Roma. Gli altri comuni che saranno coinvolti in un anno di eventi enogastronomici e culturaliAriccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano e Velletri. La nomina sarà formalizzata il 27 ottobre a Stresa, in occasione della conventiondel, in cui ci sarà il passaggio di testimone con i territori Gran Monferrato e Alto Piemonte.