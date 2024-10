I biglietti per il concerto dei Green Day al Firenze Rocks 2025: prezzo e dove acquistarli per il 15 giugno (Di giovedì 24 ottobre 2024) A 3 anni di distanza, i Green Day tornano come headliner del Firenze Rocks 2025: il prossimo 15 giugno 2025, nell'unica tappa italiana, alla Visarno Arena. La prevendità comincerà oggi, 23 ottobre, alle ore 10 per gli iscritti a LiveNation, mentre la vendita generale dal 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Fanpage.it - I biglietti per il concerto dei Green Day al Firenze Rocks 2025: prezzo e dove acquistarli per il 15 giugno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A 3 anni di distanza, iDay tornano come headliner del: il prossimo 15, nell'unica tappa italiana, alla Visarno Arena. La prevendità comincerà oggi, 23 ottobre, alle ore 10 per gli iscritti a LiveNation, mentre la vendita generale dal 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I biglietti per il concerto dei Green Day al Firenze Rocks 2025 : prezzo e dove acquistarli per il 15 giugno - A 3 anni di distanza, i Green Day tornano come headliner del Firenze Rocks 2025: il prossimo 15 giugno 2025, nell'unica tappa italiana, alla Visarno Arena. Continua a leggere . La prevendità comincerà oggi, 23 ottobre, alle ore 10 per gli iscritti a LiveNation, mentre la vendita generale dal 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. (Fanpage.it)

Firenze Rocks 2025 - i primi headliner sono i Green Day - i biglietti - La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster. it. . it, ticketone. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 23 ottobre per gli utenti iscritti a My Live Nation su www. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. (Spettacolo.eu)

Green Day - in concerto in Italia nel 2025 : unica tappa al Firenze Rocks - La storica band americana, simbolo del punk rock mondiale, si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa in Italia. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle […]. (Adnkronos) – Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. (Periodicodaily.com)