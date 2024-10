Grande Fratello, Maica Benedicto esce: perché torna già al Gran Hermano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di salutare che è già ora di tornare a casa. E sì, perché l’esperienza di Maica Benedicto all’interno del Grande Fratello italiano non è durata che il tempo di fare le pulizie e andarsene. Effettivamente è andata proprio così: la concorrente del Gran Hermano ha travolto i nostri inquilini con la sua simpatia, rassettando il loft romano in ogni angolo, e poi se n’è andata. A comunicarlo sono i social ufficiali della trasmissione, che mettono così la parola fine sul primo crossover della storia del reality più longevo della televisione mondiale. perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello Che il sogno sarebbe durato poco era previsto, ma così è davvero troppo. Dilei.it - Grande Fratello, Maica Benedicto esce: perché torna già al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di salutare che è già ora dire a casa. E sì,l’esperienza diall’interno delitaliano non è durata che il tempo di fare le pulizie e andarsene. Effettivamente è andata proprio così: la concorrente delha travolto i nostri inquilini con la sua simpatia, rassettando il loft romano in ogni angolo, e poi se n’è andata. A comunicarlo sono i social ufficiali della trasmissione, che mettono così la parola fine sul primo crossover della storia del reality più longevo della televisione mondiale.ha lasciato ilChe il sogno sarebbe durato poco era previsto, ma così è davvero troppo.

