Governo: Tajani, 'contento di ciò che abbiamo fatto, abbiamo altri 3 anni' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono contento di ciò che abbiamo fatto. abbiamo altri tre anni". Così Antonio Tajani a 4 di Sera su Rete4. Liberoquotidiano.it - Governo: Tajani, 'contento di ciò che abbiamo fatto, abbiamo altri 3 anni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sonodi ciò chetre". Così Antonioa 4 di Sera su Rete4.

