Giulia De Lellis: “Tornavo con Andrea Damante ogni 8 mesi ma avevo smesso di stimarlo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, Giulia De Lellis racconta come e perché è finita la lunga relazione vissuta con l’ex compagno Andrea Damante nonostante i ripetuti ritorni di fiamma. Fanpage.it - Giulia De Lellis: “Tornavo con Andrea Damante ogni 8 mesi ma avevo smesso di stimarlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei,Deracconta come e perché è finita la lunga relazione vissuta con l’ex compagnononostante i ripetuti ritorni di fiamma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante : “Ecco perché ogni volta tornavamo insieme - ogni otto mesi succedeva che…” - Giulia De Lellis è stata ospite a One More Time, il canale Podcast di Luca Casadei. Qui, come di sua consuetudine durante le interviste, ha aperto il suo cuore e in tutta sincerità è tornata a parlare della relazione che più ha segnato la sua vita, ... (Isaechia.it)

Autunno in mutande - da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis - Arriva l’autunno e le vip… si mettono in mutande. Se le giornate si accorciano e le temperature si fanno più rigide, ci pensano loro a scaldare il clima sfoggiando la lingerie per la nuova stagione sui social. Posano seducenti mostrando i corpi ... (Lookdavip.tgcom24.it)

Uomini e Donne - Andrea Damante svela la verità sull’amicizia con Tony Effe dopo il fidanzamento con Giulia De Lellis - Durante il nuovo magazine musicale “Playlist”, condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante è stato protagonista di una conversazione che ha toccato temi scottanti. Ha risposto a domande ... (Anticipazionitv.it)

Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) - Cosa pensa Andrea Damante del dissing di Fedez contro Tony Effe in cui viene citato L'articolo Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)