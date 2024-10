Fntastic dopo The Day Before cancella Escape Factory, ma annuncia un nuovo gioco (Di giovedì 24 ottobre 2024) dopo la chiusura dei server di The Day Before, Fntastic di recente aveva annunciato Escape Factory, con tanto di apertura di una campagna Kickstarter per la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo, soltanto ieri però il team ha annunciato la cancellazione del progetto e l’annuncio di un nuovo gioco, ma facciamo un passo indietro, nel caso non conosciate l’intera vicenda. Fntastic trolla ancora gli utenti con l’ennesimo progetto SCAM The Day Before era un titolo MMO in stile The Last Of Us ma incentrato sul multiplayer online, le premesse erano buone, se non fosse stato per il fatto che il gioco in realtà era un vero e proprio SCAM, sviluppato con assets gratis e contenuti scopiazzati qua e la, oltre la mole di bug ed un gioco incompleto, e di certo non parliamo del cosidetto Accesso Anticipato, una truffa in piena regola che ha addescato purtroppo molti. Gamerbrain.net - Fntastic dopo The Day Before cancella Escape Factory, ma annuncia un nuovo gioco Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)la chiusura dei server di The Daydi recente avevato, con tanto di apertura di una campagna Kickstarter per la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo, soltanto ieri però il team hato lazione del progetto e l’annuncio di un, ma facciamo un passo indietro, nel caso non conosciate l’intera vicenda.trolla ancora gli utenti con l’ennesimo progetto SCAM The Dayera un titolo MMO in stile The Last Of Us ma incentrato sul multiplayer online, le premesse erano buone, se non fosse stato per il fatto che ilin realtà era un vero e proprio SCAM, sviluppato con assets gratis e contenuti scopiazzati qua e la, oltre la mole di bug ed unincompleto, e di certo non parliamo del cosidetto Accesso Anticipato, una truffa in piena regola che ha addescato purtroppo molti.

