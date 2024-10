Estate di San Martino in anticipo: temporali e nubifragi fino a sabato, poi torna il caldo con picchi fino a 28° (Di giovedì 24 ottobre 2024) Meteo, nuovi giorni di maltempo sull'Italia con temporali e nubrifagi che si abbatteranno sulla penisola fino a sabato. Domenica è attesa la svolta con il ritorno del beltempo. Andrea Ilmessaggero.it - Estate di San Martino in anticipo: temporali e nubifragi fino a sabato, poi torna il caldo con picchi fino a 28° Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Meteo, nuovi giorni di maltempo sull'Italia cone nubrifagi che si abbatteranno sulla penisola. Domenica è attesa la svolta con il ritorno del beltempo. Andrea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temporali in arrivo - attesi fino a 90 millimetri di pioggia e piene dei fiumi : torna l'allerta rossa sulla Romagna - Si annuncia un sabato fortemente perturbato, con la Protezione Civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta temporali, piene dei fiumi sulla fascia pianeggiante ed arancione per temporali, piene dei fiumi e frane sul resto del territorio. Sabato, dettaglia la Protezione Civile... (Forlitoday.it)

Temporali forti in Toscana : allerta arancione per rischio idrogeologico fino a venerdì 18. Le zone interessate - Ancora maltempo sulla Toscana, in intensificazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, causato da un’intensa perturbazione che interesserà in modo particolare zone occidentali e settentrionali L'articolo Temporali forti in Toscana: allerta arancione per rischio idrogeologico fino a venerdì 18. (Firenzepost.it)

Liguria in allerta arancione : previsioni di temporali intensi fino a domani - È utile ascoltare le comunicazioni di emergenza e prepararsi a possibili situazioni critiche, come la mobilitazione tempestiva in caso di evacuazione. Raccomandazioni per la popolazione In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche, ARPAL e le autorità locali raccomandano con forza alla popolazione di rimanere informata seguendo i canali ufficiali. (Gaeta.it)