Esplosione alla Toyota due operai morti | Fabio aveva 34 anni Lorenzo 37 Boato pazzesco come un terremoto

Un'Esplosione, probabilmente innescata da un compressore, che ha fatto crollare una parte di un capannone ed ha provocato due morti, un ferito grave e una decina in condizioni più lievi:

Tragica esplosione alla Toyota di Bologna - morti due operai. “Sembrava un terremoto” - Gian Pietro Montanari della Fiom-Cgil ha detto: “Questa non è l’azienda peggiore del mondo, ma bisogna accertare se c’era manutenzione o se non c’era”. Ironia della sorte, oggi nella fabbrica della Toyota era previsto uno sciopero per chiedere maggiore attenzione sul tema sicurezza. Solo 6 mesi fa Bologna fu funestata da un’altra tragedia sul lavoro, l’incidente di Suviana, che provocò la morte di 7 tecnici che stavano lavorando a un collaudo nella centrale idroelettrica. (Dayitalianews.com)

Bologna - esplosione in capannone Toyota : due morti e 8 feriti - È successo ieri in un capannone della Toyota Material Handling sulla. . Erano le 17 di ieri quando un’esplosione, tanto improvvisa quanto violenta, probabilmente di un compressore, ha trasforma un normale pomeriggio in fabbrica in una tragedia. . Due operai sono morti almeno altri due sono rimasti feriti in maniera grave, mentre altri hanno riportato ferite superficiali. (Imolaoggi.it)

“Boato pazzesco - come un terremoto” : terribile esplosione in Italia - ci sono morti - Il Corriere della Sera riporta le parole di una delle lavoratrici che si trovava sul luogo di lavoro: «Sul momento ho pensato fosse un terremoto. Sono queste le testimonianze di quell’esplosione l’ha vissuta dall’interno della fabbrica Toyota Material Handling. Purtroppo, nell’incidente si sono registrati morti e feriti. (Tvzap.it)