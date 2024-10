È il sogno di Thiago Motta: nuovo bomber per la Juventus a gennaio (Di giovedì 24 ottobre 2024) C’è un problema in attacco per la Juventus, a caccia di un vice Vlahovic sul mercato: Thiago Motta ha un sogno nel cassetto per la finestra di gennaio La Juventus ha fatto il solletico alla difesa dello Stoccarda, al contrario tambureggiante dalle parti di un super Perin che si è dovuto arrendere soltanto nel recupero a Toure. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri escono ridimensionati dall’ultima notte di Champions, ma devono subito ritrovare la retta via in vista del sempre attesissimo Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, adesso davanti anche in Europa in classifica. Anche stavolta la ‘Vecchia Signora’ ha faticato a trovare la porta avversaria, calciando raramente dalle parti del portiere dei tedeschi Nubel. Calciomercato.it - È il sogno di Thiago Motta: nuovo bomber per la Juventus a gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) C’è un problema in attacco per la, a caccia di un vice Vlahovic sul mercato:ha unnel cassetto per la finestra diLaha fatto il solletico alla difesa dello Stoccarda, al contrario tambureggiante dalle parti di un super Perin che si è dovuto arrendere soltanto nel recupero a Toure.(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri escono ridimensionati dall’ultima notte di Champions, ma devono subito ritrovare la retta via in vista del sempre attesissimo Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, adesso davanti anche in Europa in classifica. Anche stavolta la ‘Vecchia Signora’ ha faticato a trovare la porta avversaria, calciando raramente dalle parti del portiere dei tedeschi Nubel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Mutanda : "Contento per il gol e per la possibilità di giocare in prima squadra. È un sogno" - Primo gol con l'Avellino e sempre più nel vivo della prima squadra. Noah Mutanda, giovane centrocampista biancoverde, ha raccontato le sue emozioni dopo la rete segnata alla Juventus Next Gen: "Sono molto contento per il mio gol e sono felice per la possibilità che mi sta dando il mister di... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Mutanda : "Contento per il gol e per la possibilità di giocare in prima squadra. È un sogno" - Primo gol con l'Avellino e sempre più nel vivo della prima squadra. Noah Mutanda, giovane centrocampista biancoverde, ha raccontato le sue emozioni dopo la rete segnata alla Juventus Next Gen: "Sono molto contento per il mio gol e sono felice per la possibilità che mi sta dando il mister di... (Today.it)

Laziomania : il VAR grazia Douglas Luiz due volte - la Juventus ha bisogno di favori? Qualcuno spieghi - Doveva essere la partita di Douglas Luiz e così è stato. L`ex Aston Villa protagonista in Juventus-Lazio, ma non come auspicavano Thiago Motta... (Calciomercato.com)