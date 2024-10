Dungeons & Dragons celebra 50 anni a Lucca Comics & Games (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dungeons & Dragons torna a Lucca Comics & Games per celebrare il 50° anniversario del gioco di ruolo che ha plasmato l’immaginario collettivo di milioni di appassionati in tutto il mondo. Dal 1 al 5 novembre, i fan di D&D potranno immergersi in un’esperienza indimenticabile presso il Baluardo San Paolino e la Casermetta San Paolino. Tra artisti e game designer All’interno della Casermetta San Paolino, i visitatori troveranno lo shop ufficiale di D&D a Lucca, e avranno l’opportunità di incontrare alcuni degli artisti italiani che con le loro immagini hanno segnato la storia della 5a edizione di D&D. Saranno presenti Francesca Baerald, Michele Giorgi, Domenico Cava, Andrea Piparo, Katerina Ladon e Marco Bernardini, disponibili per dialogare con i fan e per sessioni di firmacopie. Nerdpool.it - Dungeons & Dragons celebra 50 anni a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)torna aperre il 50°versario del gioco di ruolo che ha plasmato l’immaginario collettivo di milioni di appassionati in tutto il mondo. Dal 1 al 5 novembre, i fan di D;D potranno immergersi in un’esperienza indimenticabile presso il Baluardo San Paolino e la Casermetta San Paolino. Tra artisti e game designer All’interno della Casermetta San Paolino, i visitatori troveranno lo shop ufficiale di D;D a, e avranno l’opportunità di incontrare alcuni degli artisti italiani che con le loro immagini hanno segnato la storia della 5a edizione di D;D. Saranno presenti Francesca Baerald, Michele Giorgi, Domenico Cava, Andrea Piparo, Katerina Ladon e Marco Bernardini, disponibili per dialogare con i fan e per sessioni di firmacopie.

Un'esperienza unica di Life is Strange a Lucca Comics & Games

Durante il live gameplay a Lucca Comics & Games, il pubblico deciderà direttamente il destino dei personaggi. 30, i fan avranno l'opportunità di incontrare Cydonia in un esclusivo Meet & Greet presso la Sala Sagrestia. L'evento avrà posti limitati e sarà riservato ai primi 50 fan che ritireranno lo speciale gettone di partecipazione che sarà distribuito all'ingresso dell'Auditorium San Francesco a partire dalle ore 17.

LoL e Valorant a Lucca Comics & Games

Non vediamo davvero l'ora di vedere la qualità delle opere finaliste, ancora una volta per celebrare la passione dei nostri giocatori per l'universo Riot Games" ha dichiarato in merito al Cosplay Grand Tour Carlo Barone, Supervisor e Brand Management Italia di Riot Games. "Nell'abbracciare Lucca come l'apice del Cosplay italiano, quest'anno abbiamo deciso di puntare su questa piazza anche come un punto d'arrivo di un'attività sperimentale che ci ha accompagnato per buona parte del 2024.

Le attività di Ravensburger a Lucca Comics & Games

Un'intera giornata dedicata a un'esperienza di gioco da far accapponare la pelle! Ogni partecipante riceverà un piccolo omaggio mostruoso. Disney Lorcana TCG Disney Lorcana TCG sarà uno dei protagonisti indiscussi di Lucca Comics & Games 2024. Sviluppato da Ravensburger in collaborazione con Disney, Disney Lorcana ha già conquistato l'attenzione di giocatori e collezionisti grazie al suo mix di strategia e magia Disney, ed è pronto a incantare il pubblico del festival con una serie di attività speciali.