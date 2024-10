Ilgiorno.it - Danno e beffa col pavè. Conducenti all’attacco: "Manca la sicurezza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è la prima volta che succede. Anzi, ormai gli episodi si stanno moltiplicando. Certo, quello di via Meravigli, raccontato ieri dal Giorno, ha l’aggravante, se così vogliamo definirla, della multa-comminata al noleggiatore con conducente con la macchina danneggiata dal, ma nel recente passato ci sono stati altri casi di incidenti provocati dai masselli "ballerini". Una decina di giorni fa, era capitato a un tassista, sempre in via Meravigli: il contatto improvviso, a una velocità inferiore ai 30 chilometri orari, aveva provocato il ribaltamento dell’auto bianca all’incrocio con via Santa Maria Segreta; per fortuna, conducente e cliente erano usciti illesi dall’abitacolo. Nel maggio scorso, un Suv ibrido era andato in fiamme in via Rubens dopo l’impatto con un pezzo di pavimentazione sporgente.