Da Milano a New York: "Selezioni responsabili non concorsi bizantini"

Giulio Formenti, 36 anni, nel 2017 era in prima linea in una battaglia storica: valorizzare il dottorato in Italia, a partire dal compenso, che all'epoca ammontava a mille euro. Oggi lavora come ricercatore a New York. Perché? "Nel 2019 ho concluso il dottorato in Statale. Anche mia moglie è ricercatrice e non aveva alcuna intenzione di restare in Italia. Voleva tornare negli Stati Uniti. Ci siamo sposati lì, durante il Covid. Mi sono guardato attorno anch'io. Sono qui da 5 anni e ora, dopo il post-doc, ho una posizione che è l'equivalente del ricercatore a tempo determinato, sono Research Assistant Professor. Non ho il "posto fisso", ma sono condirettore di un laboratorio alla Rockefeller University, un'istituzione biomedica molto prestigiosa. Mi occupo di genomica e analisi dei dati".

Da Milano a New York: "Selezioni responsabili non concorsi bizantini" - Formenti era in prima linea nella battaglia dei dottorandi nel 2017. Ora lavora negli Usa. "La doppia affiliazione potrebbe aiutare". (ilgiorno.it)

