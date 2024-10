Conte-Grillo, rapporto incrinato, il M5S spaccato in due: neppure la costituente risanerà la frattura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grillo e Conte, rapporto incrinato “in maniera irreversibile“: la lunga giornata del Movimento 5 Stelle che rischia di spaccare il partito. È stata una lunga giornata per il Movimento 5 Stelle. Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale: i rapporti tra il fondatore Beppe Grillo e l’attuale presidente Giuseppe Conte sono deteriorati. E rischiano di compromettere gli equilibri del partito stesso. Giuseppe Conte-Beppe Grillo, il giorno del divorzio: la situazione nel Movimento 5 Stelle (Ansa Foto) – notizie.comAd affermarlo è stato proprio l’ex premier in un’intervista rilasciata a Bruno Vespa nel libro in uscita il 30 ottobre, edito da Mondadori-Rai Libri, Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa). Tra Conte e Grillo “qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile”, come ha dichiarato Conte al giornalista. Notizie.com - Conte-Grillo, rapporto incrinato, il M5S spaccato in due: neppure la costituente risanerà la frattura Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)“in maniera irreversibile“: la lunga giornata del Movimento 5 Stelle che rischia di spaccare il partito. È stata una lunga giornata per il Movimento 5 Stelle. Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale: i rapporti tra il fondatore Beppee l’attuale presidente Giuseppesono deteriorati. E rischiano di compromettere gli equilibri del partito stesso. Giuseppe-Beppe, il giorno del divorzio: la situazione nel Movimento 5 Stelle (Ansa Foto) – notizie.comAd affermarlo è stato proprio l’ex premier in un’intervista rilasciata a Bruno Vespa nel libro in uscita il 30 ottobre, edito da Mondadori-Rai Libri, Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa). Tra“qualcosa si èin maniera irreversibile”, come ha dichiaratoal giornalista.

